Bari – BBC Volley, Quarta vittoria consecutiva

Serie A2 pallavolo maschile, stagione sportiva 2022/2023

Bcc Castellana Grotte: battuta anche Grottazzolina, 9 punti nelle ultime 3

Quarta vittoria consecutiva, 9 punti nelle ultime tre giocate in casa, secondo posto alle spalle della capolista Vibo e obiettivo puntato sui quarti di Coppa Italia: è una Bcc Castellana Grotte dai numeri super positivi quella che batte di forza, nella 14esima giornata del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile, la Videx Yuasa Grottazzolina per 3-0 (25-19, 25-20, 25-19).

La formazione allenata da Jorge Cannestracci conferma l’eccellente stato di forma conquistando un successo importantissimo e facendolo, soprattutto, con una prestazione corale senza pecche. Vince e convince il team gialloblù attraverso il contributo di tutti, con percentuali d’attacco al 61% e con soli due errori gratuiti.

Paolo Di Silvestre è il top scorer della Bcc Castellana con 13 punti, Matteo Zamagni si ferma a 12 con l’80% in attacco e 4 muri. In doppia cifra anche Theo Lopes (12 punti).

FORMAZIONI – Nel Castellana torna, dopo un girone intero, dall’inizio, capitan Nicola Tiozzo (l’ultima volta nello starting six, proprio a Grottazzolina, nella gara di andata). Accanto a lui, coach Cannestracci sceglie Jukoski in regia, Theo Lopes da opposto, Di Silvestre martello, Zamagni e Presta centrali, Marchisio libero.

Il Grottazzolina di Ortenzi in campo con Marchiani palleggiatore, Nielsen opposto, Vecchi e Bonacic schiacciatori, Bartolucci e Cubito centrali, Romiti libero.

CRONACA – Due di Zamagni in avvio: 4-2. Due anche da Di Silvestre: 9-7. La Videx rientra con l’ace di Bartolucci (10-10), la Bcc allunga di nuovo con il tap in di Jukoski e il muro di Zamagni: 13-10. Grottazzolina resta vicina con due di Bonacic (14-12), poi l’ace di Jukoski vale un altro break: 17-12. Anche Tiozzo fa male dai nove metri: 19-13. Nielsen e Bonacic spingono gli ospiti fino al 21-17, ma Di Silvestre tira la Bcc sul 23-18. Presta e l’attacco out di Vecchi per il 25-19.

Inizio di secondo set decisamente più equilibrato: punto a punto fino al doppio primo tempo di Zamagni che vale il 10-8. Theo in parallela stappa il Pala Grotte (12-9), Jukoski e Presta stoppano la Videx: 15-10. Proprio il regista brasiliano certifica la fuga gialloblù pizzicando la linea sull’ace del 17-11. Nielsen sveglia Grottazzolina (18-12), ma Castellana torna a difendere bene con Marchisio e a pungere con Theo: 21-12. Marchiani e Nielsen rendono meno ampia la differenza (22-17), Theo e l’errore di Bartolucci chiudono il 25-20.

Muro e primo tempo di Zamagni in apertura di terzo (4-3), poi Presta su bella palla di Jukoski: 6-6. Ancora il regista brasiliano di prima per il break dell’11-9, ancora il centrale calabrese per il muro del 14-10. Due di Tiozzo e la pipe di Di Silvestre sul tentativo di rimonta degli ospiti (17-13), il tap in di Presta e la parallela di Theo per tenere il vantaggio intatto: 21-16. L’ace del brasiliano è benzina sull’entusiasmo del Pala Grotte (22-16), poi Zamagni e la difesa di Theo per il 25-19.