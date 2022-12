Come trascorre il Natale nella comunità il Risorto di Martina Franca

Taranto – Natale in Comunità. Davvero un bel Natale tra i ragazzi della comunità, allegria, serenità, malgrado il luogo, l’aria natalizia si respira tra loro, dimentichi per qualche ora della loro condizione, un menù da ristorante stellato.

Sentirli sereni, scherzare, felici di avere ospiti, fa bene al cuore, dopo qualche ora, si va via certi, che in quel luogo su fa di tutto per reinserirli nella società.

La Comunità “Il Risorto”, di don Luigi Larizza a Martina Franca una comunità modello dove gli ospiti sono trattati nel miglior modo possibile, dove si fa il massimo per il loro recupero, tant’è che nessuno desidera andar via anzitempo.

Ottimo cibo, abbondante, educatori e psicologi che trattano con umanità i residenti, certamente anche con severità se necessario, pur di raggiungere lo scopo, parafrasando delle parole del loro presidente, anzi del loro padre adottivo, perchè li considera come figli e così li tratta, Don Luigi Larizza, si entra da uomini morti e si “risorge” (da qui il nome del centro di recupero).

Si avvale di un pool di psicologi (psicologo egli stesso) di educatori, tutto si svolge in armonia, sia nel lavoro, nel recupero e nello svago, si perchè nel tempo libero si divertono tra loro, con giochi di società, dama, bigliardo o semplicemente tv. Sono felicissimi quando qualcuno la domenica va a tenerli su di morale, trattano tutti con rispetto, con simpatia, grati della loro visita.

foto Gianfranco Maffucci