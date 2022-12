FOGGIA – I dati del controllo sul territorio, operazione ‘Alto Impatto’.

Nei comuni di Foggia, Manfredonia, Cerignola, San Severo e Lucera controlli straordinari della Polizia Stato. Nel contrastare fenomeni di illegalità il rafforzamento dei controlli nelle festività natalizie e nei giorni immediatamente precedenti. Sono stati contestualmente disposti servizi di controllo del territorio connessi alla ‘movida’ nelle zone a particolare vocazione aggregativa. Con l’impiego di un ingente numero di operatori delle forze dell’ordine. Tra Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanaza grazie all’impegno di unità cinofile, reparti speciali ed equipaggi eliportali. Un’operazione ‘Alto impatto’ mirata a contrastare reati contro il patrimonio, reati in materia di armi, spaccio di stupefacenti, prostituzione per strada per incrementare la tutela della sicurezza urbana.La sovraccitata attività di controlli che continuerà e sarà intensificata anche in vista di capodanno. Ha portato a 16 arresti su 6.365 persone controllate e 2.889 veicoli controllate. 48 perquisizioni, 47 grammi di cocaina sequestrata e 54 di eroina.

