Taranto – Il Natale spiegato dai bambini in città vecchia

Il plesso Consiglio dell’I.C. Galilei ha riprodotto un presepe vivente nel segno della pace e del ritorno alla vita normale

“Natale è tempo di pace e solidarietà e questo i bambini lo sanno meglio dei più grandi. I veri valori si rispecchiano nei loro occhi innocenti e carichi di aspettative per il Futuro. Assistere a questa rappresentazione è stata una delle esperienze più arricchenti ed emozionanti che, credo, porteremo dentro per tutto il periodo natalizio, soprattutto per il messaggio di pace che ci ha lasciato”, così la Ds delll’I.C. Galileo Galilei di Taranto, Antonietta Iossa, all’indomani dello spettacolo organizzato dai piccoli alunni del plesso Consiglio. Non una semplice recita, ma un presepe vivente di bambini di 3,4,5 anni realizzato con attenzione particolare si sentimenti dell’Amicizia, della Solidarietà e della Pace, tanto desiderata dai piccoli per i loro coetanei lontani.

Per l’occasione la Scuola è stata trasformata nel villaggio che aspettava Gesù e ambientata in una magica atmosfera, grazie all’encomiabile lavoro di “squadra” di docenti, genitori e collaboratori scolastici ma, ancora più importante è stata l’apertura delle porte al territorio, dopo un periodo di fermo dovuto alla pandemia, che ha potuto godere degli spazi scolastici allestiti con grande professionalità e dedizione. Tutti i presenti hanno effettuato un percorso suggestivo, il con botteghe e pastori, che li ha coinvolti emotivamente, allietati da tradizionali musiche natalizie e canti realizzati dai piccoli coristi. La giornata si è conclusa in una grande festa allegra e carica di emozioni così come i bambini sanno fare.