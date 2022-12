Controlli dei Nas a tutela dei consumatori

Taranto – controlli dei Carabinieri del Nas. I Carabinieri del N.A.S. di Taranto in prossimità delle festività natalizie hanno intensificato i controlli tesi alla verifica della corretta commercializzazione e tutela della salute dei consumatori di vari prodotti alimentari e non, soprattutto nei settori della produzione dolciaria, della commercializzazione di giocattoli, commercio e trasformazione di prodotti ittici (pasticcerie, esercizi commerciali, depositi prodotti ittici, pescherie, ristoranti) estendendo anche i controlli per contrastare il fenomeno della macellazione clandestina (aziende agricole e zootecniche):

· eseguiti in totale 38 controlli dei quali 10 non conformi (circa il 27%); accertate n. 10

violazioni di carattere amministrativo e segnalate n. 9 persone alle Autorità Amministrative

competenti; contestate sanzioni per un valore totale di 10.000,00 €;

· eseguiti sequestri di strutture, alimenti, giocattoli e capi di bestiame per un valore

complessivo di circa 1.500.000 €.

In particolare:

· in un esercizio commerciale della provincia tarantina, sono stati sottoposti a sequestro

amministrativo n. 18 giocattoli privi delle indicazioni di legge e avvertenze in lingua italiana e

pertanto potenzialmente pericolosi per la salute dei piccoli;

· in due pasticcerie sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro amministrativo

rispettivamente n. 14 panettoni e ed altri Kg. 35 di alimenti vari (mandorle, prodotti dolciari,

uova) privi di qualsivoglia indicazione sulla provenienza degli stessi e quindi della

tracciabilità;

· in un’area rurale della provincia ionica è stato sottoposto a sequestro sanitario un maiale

adulto rinvenuto privo di identificazione e registrazione in banca dati nazionale e senza il

possesso di alcuna documentazione di acquisto e provenienza;

· in altra azienda agricola del territorio i Militari del NAS di Taranto congiuntamente a

personale del Servizio Veterinario della ASL di Taranto, hanno operato il “blocco ufficiale”

di n. 14 bovini alcuni dei quali privi di dispositivi di identificazione e/o non inseriti in banca

dati nazionale, vietandone pertanto la movimentazione degli animali da reddito;

· nel corso di un controllo ad un ristorante di Castellaneta (TA) sono state accertate gravi

carenze igienico-sanitarie e strutturali per le quale il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Taranto ha emesso ordinanza di sospensione

dell’attività di ristorazione.

· In altre 3 imprese alimentari le accertate carenze igienico-sanitarie e strutturali sono state

ritenute lievi per cui le medesime sono state sottoposte a provvedimento di diffida e

prescrizione ai sensi della vigente normativa (D. L. 91/2014 e s.m.i.) finalizzate a sanare le

non conformità rilevate.