Taranto – Carabinieri a cavallo per pattugliare le aree impercorribili del territorio, per le festività in sicurezza.

Le pattuglie a cavallo, svolte dal “Reparto Carabinieri Biodiversità” ha effettuato ed effettuerà pattuglie a cavallo nelle festività natalizie, in cooperazione con il Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.

Per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica anche in luoghi di difficile accesso nelle aree verdi del territorio ionico.

I cavalli del Reparto Carabinieri Biodiversità sono selezionati e addestrati al centro Equestre “Galeone” la razza autoctona “MURGESE”, di cui viene preservato il patrimonio genetico. Il Murgese è una razza equina Italiana con l’abitudine a percorrere sentieri ripidi e rocciosi. Ha arti robusti e zoccoli molto solidi, adatti per muoversi velocemente e con grande sicurezza nonostante la corporatura massiccia. In forza anche al Reggimento Corazzieri per i servizi di scorta al Presidente della Repubblica Italiana.