Taranto – Il sociale prima di tutto

Natale in casa 74020, Chirico: “Natale momento di aggregazione con un occhio al sociale”

Ancora un momento fatto di sport e sociale in casa Support. Sotto i riflettori questa volta c’è la Polisportiva 74020 del presidente Ciccio Stola che giovedì 22 dicembre, alle ore 16.30 si ritroverà presso il quartiere generale dell’Istituto Archimede per festeggiare il Natale.

Volley ma anche massima attenzione alle tematiche sociali, nell’evento organizzato dalla realtà tarantina che oltre a chiamare a raccolta tutti i suoi tesserati, genitori e simpatizzanti, ha deciso di coinvolgere anche l’Associazione di Volontariato Borgo di via Giusti che si occuperà assieme ai dirigenti della Polisportiva, di raccogliere generi di prima necessità da distribuire alle famiglie bisognose della comunità di Taranto.

“L’appuntamento di giovedì – ha chiarito Max Chirico, dirigente ed uomo simbolo di Casa 74020 -, è un evento fondamentale per la società che mi onoro di rappresentare. Sotto il punto di vista meramente sportivo abbiamo provato a coinvolgere tutti i gruppi che si ritroveranno per la prima volta contemporaneamente in palestra. Sarà un momento di amicizia, di aggregazione nel quale sono certo emergerà il concetto di <grande famiglia> che caratterizza il nostro progetto. Sarà l’occasione per salutarci prima delle festività e per contribuire, nel nostro piccolo, ad aiutare chi ha bisogno. Come ormai noto, il nostro obiettivo primario è quello di formare prima gli uomini e le donne del futuro, e poi, eventualmente gli atleti di domani. Con l’occasione mi permetto di invitare tutta la cittadinanza a venirci a trovare, partecipando fattivamente all’iniziativa, la nostra città ha bisogno di iniziative che tendano la mano verso chi soffre”.