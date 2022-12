Taranto – Nella giornata internazionale della solidarietà, quattro premiati nel comune di Martina Franca.

Nella giornata internazionale della solidarietà presso la biblioteca del comune di Martina Franca, hanno ricevuto encomio l’agente di Polizia Biagio Tagliente e il sottocapo della Marina Militare Giuseppe Prete. Esaltando il loro operato e quello delle Forze Armate che costantemente tutelano la pubblica sicurezza di noi tutti.

La Giornata Internazionale della Solidarietà Umana è stata istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2005 al fine di identificare la Solidarietà come uno dei valori fondamentali e universali che dovrebbero essere alla base delle relazione tra i popoli.

Nell’evento istituito per la prima volta anche nel comune di Martina Franca, si dà risalto ai valori quali la solidarietà, la pace, la fratellanza. La riconoscenza e la stima della Città a cittadini che si sono distinti per particolari gesti e impegno che hanno dato lustro alla comunità. Dopo i saluti del Sindaco Gianfranco Palmisano e dell’Assessore alle Attività Culturali Carlo Dilonardo. i premi sono stati consegnati dai consiglieri Angelita Salamina, Antonio Curia, Donatella Pulito, Veronica Fumarola.

I premiati l’agente Biagio Tagliente per aver salvato la vita a Chiara, una bambina di un anno con un provvidenziale intervento effettuato fuori dal servizio.

Giuseppe Prete della Marina Militareche, con il suo tempestivo intervento ha consentito di salvare la vita alla piccola Melania.

Il giovanissimo studente Giuseppe Scialpi premiato lo scorso ottobre al Quirinale dal Presidente della Repubblica Mattarella fra i 25 Alfieri del Lavoro, per per essersi particolarmente distinto nel corso degli studi.

Al sarto Giuseppe D’Ignazio per aver esaltato con la sua attività pluridecennale i valori sociali, educativi e culturali dimostrati nella sua attività pluridecennale.

La comunità cittadina è venuta a conoscenza delle loro gesta, qualificate eroiche, attraverso gli articoli giornalistici locali e la cronaca diffusa dai telegiornali.

L’inclinazione naturale, l’indole l’abnegazione di questi Uomini in termini di solidarietà e aiuto per il prossimo sia l’auspicio per testimoniare la crescita spirituale, sociale e culturale.

Una serata di grandi emozioni condiviso con un folto pubblico.