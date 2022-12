Bari – Castellana Grotte, vigilia per recupero con Porto Viro

Serie A2 pallavolo maschile, stagione sportiva 2022/2023

Bcc Castellana Grotte, è già vigilia: il recupero con Porto Viro ultima prima di Natale

È già vigilia di campionato per la Bcc Castellana Grotte. A meno di 72 ore di distanza dal bel successo interno con Santa Croce, la formazione allenata da Jorge Cannestracci si prepara a giocare il recupero della nona giornata del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile.

Mercoledì 21 dicembre 2022, con prima battuta alle ore 19,30, infatti, al Pala Grotte di Castellana arriva la Delta Group Porto Viro per una gara inizialmente programmata per fine novembre e poi rinviata a causa di più di tre positività al Covid 19 nella formazione ospite. Quella con i veneti diventa così un’appendice al girone di andata, l’occasione per i gialloblù di migliorare ulteriormente la propria posizione di classifica e il posizionamento stesso nella griglia dei quarti di finale della Del Monte Coppa Italia.

La Bcc Castellana Grotte, infatti, attualmente, è quinta in classifica con 21 punti, ad una lunghezza di distacco da Grottazzolina (22) e a due da Cantù e Bergamo (23). Un successo pieno consentirebbe alla New Mater di chiudere il girone di andata immediatamente alle spalle del Vibo capolista e meritare la seconda piazza. Parte, però, con gli stessi obiettivi di giornata anche Porto Viro che è in settima posizione ma ha ugualmente 21 punti. In pratica uno scontro diretto per ambire al fattore campo nei quarti di Coppa. Chi vince, infatti, tra Castellana e Porto Viro potrà disputare in casa il turno eliminatorio della competizione di Lega in calendario il prossimo 29 dicembre 2022.

“Dobbiamo affrontare la gara con la stessa cattiveria agonistica e con la stessa intensità con cui abbiamo sfidato Santa Croce – ha commentato coach Cannestracci – Abbiamo meritato il pass per la Coppa Italia, ma non possiamo affatto permetterci alcuna rilassatezza, anche perché la gara con Porto Viro vale anche tre punti importanti per la classifica del campionato. Domenica con Santa Croce abbiamo giocato probabilmente la nostra migliore partita al Pala Grotte. La tenuta mentale del quarto set, dopo aver perso il terzo subendo una rimonta, è stata parecchio significativa e conferma la nostra attitudine a non mollare mai. Valori che dobbiamo mettere in campo anche con Porto Viro nel recupero”.

Fernando Garnica, Pippo Vedovotto ed Alex Erati sono gli ex della partita. Giacomo Bellei, Matteo Sperandio e Felice Sette altri volti noti alla Castellana pallavolistica per aver giocato con la Materdominivolley (i primi due in prima squadra, il terzo nelle giovanili). Castellana e Porto Viro si sono affrontate tre volte finora, due i successi per i veneti, uno per i pugliesi. In campionato sempre rispettato il fattore campo. Porto Viro, invece, ha già violato il Pala Grotte nei quarti della Del Monte Coppa Italia 2021/2022 dello scorso gennaio: allora finì 2-3 per gli ospiti.

Saranno Marco Colucci di Matera e Pierpaolo Di Bari di Fasano (Br) i direttori di gara.

Il biglietto per l’accesso alla gara tra Castellana e Porto Viro (costo 10 euro) è acquistabile online sulla piattaforma diyticket.it o presso la biglietteria dello stesso Pala Grotte, aperta mercoledì pomeriggio a partire dalle ore 18.