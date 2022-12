BRINDISI – Tra Covid e influenza stagionale i medici Over70 vanno in Pronto Soccorso.

In una riunione alla quale hanno partecipato i sindaci del brindisino, si è deciso che occorre salvaguardare l’attività dei Pronto soccorso anche a costo di ridurre quelle dei reparti. In Puglia durante questa fase di riorganizzazione e di assunzione del personale. Alcuni medici in pensione e già Over 70 tornano in corsia per arginare l’emergenza dei pronto soccorso dovuta all’influenzastagionalee il Covid. Arturo Oliva presidente dell’ordine dei medici della provincia di Brindisi richiama l’attenzione sull’uso dei pensionati camici bianchi e lancia un allarme sulla mancanza dei requisiti necessari su specialistiche della medicina d’urgenza.

Dichiara il presidente dell’ordine dei medici della provincia di Brindisi in una nota all’Agi che: “E’ sempre più critica e vicina al collasso la situazione nei Pronto soccorso degli ospedali pugliesi a causa della carenza di medici”.

La situazione è piuttosto insolita e alquanto strana in Puglia.