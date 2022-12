Brutto momento per la Fidelis Andria. Sconfitta in casa da un Latina apparso un buon team ma non irresistibile. Eppure hanno vinto per 0-3 grazie alla doppietta di Sannipoli e alla rete di Riccardi. Forse è pesata, alla fine del primo tempo, l’espulsione di Dalmazzi. Dura contestazione alla fine del match e sui social dai supporters.

