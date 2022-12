Taranto – Ginosa, successo per il Galà dello Sport

Grande successo per la prima edizione del Galà dello Sport, svoltasi nella serata di venerdì 16 dicembre presso il Teatro Alcanices.

Un evento organizzato dall’Amministrazione Comunale, con il patrocinio della Regione Puglia, per premiare i numerosi atleti ginosini e marinesi che nel 2022 si sono distinti nelle rispettive discipline sportive a livello nazionale e internazionale.

Sul palco, il Sindaco Vito Parisi, il Vicepresidente del Consiglio Regionale Cristian Casili, il Consigliere Regionale Marco Galante, il Consigliere Comunale con Delega allo Sport Vincenzo Piccenna e il Consigliere con Delega agli Eventi Giuseppe D’Amelio. A presentare la serata, il direttore artistico dell’evento Matteo Schinaia. Il premio consegnato consiste in una scultura in legno d’ulivo realizzata a mano dall’artista ginosino Cristian Parisi.

<<I riflettori del Teatro Alcanices sono stati puntati non solo sulle numerose eccellenze di Ginosa e Marina di Ginosa che si sono distinte nel corso di quest’anno in tanti sport – dichiara l’Amministrazione – ma anche sulle rispettive esperienze, sui sacrifici che ogni donna, uomo, ragazzo, bambino ha dovuto affrontare per raggiungere i propri obiettivi, sulle passioni, sulle scelte, sui trionfi, sulle bellissime realtà sportive di questo territorio.

Ancora complimenti a tutti gli atleti premiati durante questa prima edizione del Galà dello Sport!

Lo sport, in grado di occupare il tempo dei più giovani, di fungere da stimolo, sino a divenire uno stile di vita, e su cui c’è ancora tanto su cui lavorare. Insieme.

L’obiettivo per le prossime edizioni è quello di raccogliere e raccontare sempre più le storie di chi oggi e negli anni si è impegnato nello sport, dando il proprio contributo alla comunità e al territorio.

Grazie al Vicepresidente del Consiglio Regionale Cristian Casili, al Consigliere Regionale Marco Galante, a tutti i presenti, alle associazioni e agli atleti che attraverso i loro importanti risultati portano in alto il nome di Ginosa e Marina di Ginosa>>.

Ecco i premiati:

Giovanni Materano con Nicolai Giancipoli, Gennaro Santoro, Martina Scarati, Laura Vizzielli (campioni italiani di Orienteering Categoria trail-o)

Luca Costella e Sebastiano Manicone (Genusia Bike)

Piero Bongermino (Ballo)

Kristian Arapi, Gabriele Ferrante, Damiano Rosato E Luigi D’angelo (Taekwondo Team Di Franco)

Antonio Negro (Corsa ad ostacoli)

Maria Cristina Ribecco (Ballo)

Giuseppe Toma (Circolo Tennis Pro Loco Marina Di Ginosa)

Piero Tortorella, Roberta D’alconzo, Domenico Sannelli, Alessia Giove, Maria Carmela Mona (Runners Ginosa)

Armando Ferrini (Nuoto)

Giovanni Punzi (Ciclismo)

Giuseppe Gentile (Kick boxing)

Domenico Paolicelli, Domenico Cassano, Daniele Silvano, Alberto Pizzolla, Gaetano Salluce (Asd Centro Karate Pirrazzo)

Alberto Lovecchio (Calcio – Futsal)

Rafael Costella (Karate)

foto Gianfranco Maffucci