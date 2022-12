Taranto – Nuovi Orizzonti, con il Gymnasium San Pancrazio Salentino per vincere

La sconfitta di Lecce ha lasciato l’amaro in bocca in tutto l’ambiente ionico. Sabato tutti al PalaMazzola alle 18 con ingresso libero e gratuito per supportare le nostre ragazze!

È l’ora del riscatto per la Nuovi Orizzonti Taranto. La sconfitta di Lecce ha lasciato l’amaro in bocca in tutto l’ambiente ionico. Una vittoria sfiorata, con dieci punti di vantaggio a soli quattro minuti dal termine, svanita in un batter d’occhio, ha segnato la squadra che ora ha voglia di reagire.

Il match interno contro la Gymnasium San Pancrazio Salentino, giunge nel momento giusto per capire quello che è lo spessore dell’organico messo in piedi dal sodalizio dei due mari. Un giusto mix di over e under, partito in modo egregio in campionato, che in casa dinanzi al pubblico amico non ha mai steccato una prestazione.

Contro Ruvo e Mar.Lu Bari, le ragazze di Orlando hanno dimostrato forza e qualità, ma soprattutto compattezza di gruppo e spogliatoio. Una solidità che però contro la Pink Bari e La Scuola di Basket Lecce è venuta meno, con epiloghi molto simili tra loro.

Ciminelli e compagne però sono consapevoli della loro forza e delle proprie responsabilità. Non si tireranno certamente indietro contro un’avversaria che può definirsi la rivelazione di questo inizio di campionato e che forte una leggerezza d’animo ed in piena euforia verrà a recitare la sua parte da protagonista.

È quindi un esame importante e di verifica. Una vittoria può essere essenziale per donare una maggiore dose di ottimismo nell’ambiente ed alla squadra ionica.

Sabato quindi, tutti al PalaMazzola, alle 18 con ingresso libero e gratuito per supportare le nostre ragazze!