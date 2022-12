L’apprezzato cantautore sarà il protagonista di un grande evento il prossimo 22 dicembre all’Auditorium Tarentum. Ospiti Kevin, Daniela Delli Noci, Jasmin Lotta ed i bambini della scuola “Cesare Giulio Viola”

Nico Chioppa torna a teatro per uno straordinario evento di musica e solidarietà.

Taranto – Nico Chioppa, concerto di Natale per i bambini, L’apprezzato cantautore tarantino, infatti, sarà il protagonista del Concerto di Natale che si terrà il prossimo 22 dicembre dalle ore 20:30 all’Auditorium Tarentum di Taranto: uno spettacolo che si preannuncia imperdibile e che va verso il sold out.

Ospiti dell’attesa manifestazione presentata da Stella, Kevin, Daniele Delli Noci e Jasmin Lotta, oltre ai bambini della scuola “Cesare Giulio Viola” di Taranto che canteranno “Lettera a Babbo Natale”, brano che nel Natale 2020 fu portato alla ribalta proprio da Chioppa e che adesso risuona come un canto di speranza e di rinascita.

Una parte del contributo derivante dalla vendita dei tagliandi d’ingresso (acquistabili contattando i numeri 3922951204 e 3318391471) sarà devoluto in beneficenza al reparto oncologico pediatrico dell’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto: l’ennesimo grande gesto di generosità di un artista che ha messo sempre al primo posto le persone bisognose.

“La serata nasce dalla voglia di portare al grande pubblico la canzone natalizia nata due anni fa – confessa Nico Chioppa – che a causa del covid non sono mai riuscito a cantare in un concerto. Sarò affiancato da cantanti emergenti e musicisti affermati, ma il vero valore aggiunto della manifestazione sarà il calore del pubblico. Sono felice delle richieste di partecipazione che arrivano ogni giorno, in tanti vogliono far parte di una grande festa di musica e solidarietà”.