Al sostegno per l’agricoltura pugliese. La nuova programmazione che accompagnerà l’agricoltura pugliese in una maggiore resilienza è stato approvata.

Una programmazione 2023-2027 su dotazione finanziaria pubblica di 1,2 miliardi di euro.

Un’impegno in favore di un settore fondamentale per l’economia regionale che assume sempre maggiore rilevanza nel contesto nazionale. Le aree di intervento verso le quali si concentrano le risorse approvate e assegnate dalla giunta della Regione Puglia sono individuate per un sostegno concreto al settore. Dalla promozione di un settore agricolo smart, che garantisca la sicurezza alimentare. Alla tutela dell’ambiente che contribuisce agli obiettivi ambientali e climatici. Fino al rafforzamento deltessuto socioeconomico delle aree rurali.

Pentassuglia: “Accompagniamo le imprese a sostenere competitività, reddito e innovazione, nel rispetto dell’ambiente e della salute del consumatore”.