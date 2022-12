Kyma Mobilità ascolta i cittadini

Nelle mattinate di questa settimana prenatalizia gli operatori di una società specializzata stanno effettuando interviste ai cittadini che utilizzano i servizi di Kyma Mobilità, sia il trasporto pubblico locale che i parcheggi a sosta tariffata.

Scopo dell’iniziativa è verificare il grado di soddisfazione degli utenti, quella che nel marketing è nota “customer satisfaction”, anche al fine di aggiornare la Carta della Mobilità.

«Per Kyma Mobilità – ha commentato il Presidente Alfredo Spalluto – è fondamentale ascoltare le opinioni dei cittadini sui nostri servizi e, soprattutto, i loro consigli per migliorarli. Infatti la mission aziendale è, in linea con la policy dell’Amministrazione Melucci, riuscire a fornire servizi efficienti in grado di soddisfare le esigenze degli utenti».