Bari – Tentata intrusione in appartamento ma vengono colti in flagranza di reato. Un gruppo formato da tre individui nottetempo, hanno tentato di introdursi all’interno di un’abitazione a Bari a scopo di rapina, mediante effrazione della porta d’ingresso. Pronta la reazione delle proprietarie che ha chiamato i carabinieri. Trattasi di tre georgiani di 50, 40 e 29 anni.

Pronta la reazione delle ragazze che si sono subito accorte del tentativo di intrusione ed hanno tempestivamente chiamato i carabinieri, mettendo in fuga i malviventi. Immediate le ricerche diramate dalla Centrale Operativa della Compagnia di Bari tramite l’invio sul posto delle pattuglie in servizio di controllo del territorio, che hanno consentito di bloccare e trarre in arresto i tre malviventi. Il terzo, 29enne ha tentato di fuggire dal terrazzo dove è stato tempestivamente bloccato e tratto in arresto. Il personale del Nucleo Operativo che ha effettuato i rilievi, ha rinvenuto e sequestrato due mezzi di chiavi ed una lastra magnetica, utilizzata presumibilmente, per forzare le porte blindate.

Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati portati in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.