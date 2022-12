Altamura (BA) – Scuola IV novembre inagibile, il Commissario Prefettizio la chiude.

Il 14 dicembre 2022 il Commissario Prefettizio di Altamura, la dott.ssa Mariarita Iaculli, ha avvisato la cittadinanza di un’ordinanza contingibile ed urgente di chiusura del plesso IV novembre del I Circolo Didattico.

Decisione presa in conseguenza dei risultati contenuti nella verifica della vulnerabilità sismica e relative indagini effettuate sull’edificio scolastico “IV Novembre” sito in Viale Martiri del 179. Dalle prime verifiche è emerso che le condizioni statiche della struttura oggetto di valutazione, sono tali da non consentirne l’uso perlomeno fino a quando non vengano effettuati gli interventi di rinforzo dei pilastri non verificati nelle condizioni da Stato Limite Ultimo da carichi verticali.

Il Dirigente del VI Settore unitamente al Rup del SIA comunicano che “la struttura allo stato dei luoghi si presenta inadeguata all’utilizzo ad uso scolastico ed ergo, nelle more di programmare un successivo intervento strutturale ai sensi delle NTC 2018 e vigenti normative di settore” e segnalano altresì “l’urgente

necessità di voler predisporre gli atti consequenziali di competenza finalizzati all’immediato inutilizzo ad uso scolastico dell’edificio di che trattasi“.

In data odierna, 14/12/2022, è stata convocato un incontro urgente presso Palazzo di Città alla presenza del Commissario Prefettizio, del Dirigente Comunale VI Settore e del RUP del SIA, del dirigente IV Settore-Servizio Istruzione, del tecnico verificatore ing. Francesco Pepe, del Comandante della Polizia Locale, del Dirigente Scolastico del I Circolo Didattico, unitamente ai Dirigenti Scolastici dei Circoli Didattici, dell’Istituto Comprensivo e delle Scuole Secondarie di Primo Grado di Altamura.

Dopo le comunicazioni di rito e gli adattamenti del caso, si procederà all’immediato trasferimento degli arredi e dei materiali, per allestire adeguatamente i nuovi ambienti con quanto necessita alle attività didattiche ed amministrative.

