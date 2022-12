Foggia – Finisce pari a reti bianche col Catanzaro

Saranno molti i rimpianti, nel posticipo di serie C, dopo questo pareggio fra Foggia e Catanzaro a reti bianche per il popolo rossonero. I ragazzi di Gallo hanno tenuto testa alla capolista senza timori riverenziali, de si esclude un quarto d’ora di partita dove forse i calabresi avevano stabilito di chiudere la partita. E proprio in questo si è capito che il Foggia ha poco da invidiare nel gioco ai suoi avversari. Da Nobile a Peralta vanno elogiati tutti, ora il Foggia è nono, in compagnia del Taranto e dell’Avellino.

