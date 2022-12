Cerimonia conclusiva di premiazione della II edizione, presso la sede del Liceo Artistico “Luigi Russo” di Monopoli

Bari – Premiazione concorso d’arte “La scuola e’/e il mio futuro”. Si terrà il 18 dicembre presso la sede del Liceo Artistico “Luigi Russo” di Monopoli, in Via Beccaria, a partire dalle ore 10 la cerimonia conclusiva di premiazione della II edizione del Concorso d’arte “La scuola è/e il mio futuro”, riservato agli studenti del terzo anno delle Scuole secondarie di I grado. Titolo e tema del concorso: “Com’è profondo il mare.”

Grande novità dell’edizione 2022 è stato l’allargamento della platea di concorrenti a tutte le Scuole medie dei comuni del Sudest barese: da Conversano a Polignano, Rutigliano, Turi, Martina Franca, Cisternino, Locorotondo, Ostuni, Fasano, Castellana, Putignano, Alberobello, Pezze di Greco- Montalbano, Mola di Bari, Noci, oltre che da Monopoli sono arrivati i quasi 200 elaborati dei giovanissimi concorrenti.

Ogni concorrente poteva partecipare con una sola opera, e cioè un elaborato grafico – pittorico a tecnica libera su supporto cartaceo in formato A4, sul tema: “Com’è profondo il mare”..

Lo scopo dell’iniziativa è stato quello di consentire agli artisti di leggersi interiormente, indagando la profondità del proprio animo, di dare voce alle proprie emozioni spesso inespresse e di riflettere sulla bellezza del mare, profondamente legato all’identità, alla storia, alla vita quotidiana dei nostri paesi.

Le tre opere più meritevoli, scelte da una giuria composta dal Dirigente dell’Istituto, Adolfo Marciano, e da due docenti del Liceo Artistico, Caterina Pepe e Maria Antonietta Valenti, saranno premiate con tre buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di materiale scolastico presso la Libreria “Minopolis” di Monopoli.

La cerimonia di premiazione, come detto, si svolgerà nell’Auditorium di via Beccaria, sede del Liceo Artistico, in concomitanza con il primo degli Open day organizzato dall’Istituto.

Quindi, al termine della premiazione, i concorrenti e i loro familiari e docenti avranno anche la possibilità di visitare aule e laboratori del Liceo, accompagnati da studenti e insegnanti e dallo stesso Dirigente scolastico Adolfo Marciano, che saranno tutti più che disponibili a rispondere a qualsiasi domanda e richiesta di informazioni.