PUGLIA – Effetto energia

L’effetto energia – sta portando seri danni al settore florovivaistico. La stangata delle bollette di elettricità e gas rischia di spegnere le serre in Puglia. È allarme rosso per i vivai travolti da rincari dell’energia che colpiscono l’intera filiera con il +95% dei rincari.

Dai fertilizzanti agli imballaggi fino al riscaldamento delle serre, con il calo delle temperature atteso proprio nei prossimi giorni. Il settore rischia fortemente un default, questo è quanto emerge dall’analisi di Coldiretti Puglia.

Sulla base del decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che definisce i criteri e le modalità di utilizzo di parte delle risorse del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”. Serve alleggerire celermente i maggiori costi delle serre, non è possibile interrompere le attività pena la morte delle piante o la mancata fioritura per prodotti agricoli altamente deperibili.