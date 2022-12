Bari – E’ altamurano il nuovo segretario generale della Filca Cisl Bari

Altamura (BA)- E’ altamurano il nuovo segretario generale della Filca Cisl Bari. E’ di Altamura il nuovo segretario generale della Filca Cisl Bari, il sindacato delle costruzioni della Cisl (edilizia, legno, cemento, laterizi, lapidei). Luigi Sideri, 42 anni, è stato eletto oggi in Consiglio generale della Federazione, che si è riunito nel capoluogo pugliese. Sideri sostituirà Antonio Delle Noci. Sarà affiancato in segreteria da Gianmarco Passiatore e Francesca Centrone, che resta segretario generale della Filca Cisl Puglia.

La Cisl è un grande sindacato confederale fondato su principi di libertà, giustizia, partecipazione, responsabilità, autonomia, fedele ai valori del cattolicesimo democratico e del riformismo laico. Mantenendo ferme queste caratteristiche e le idee lungimiranti dei “padri fondatori”, la Cisl è divenuta una forza sociale sempre più determinante e centrale nella vita economica e sociale del Paese, allargando la sua influenza e guadagnando consenso fra i lavoratori e i cittadini. La priorità è la difesa e l’avanzamento del lavoro, come leva di promozione umana e civile: lavoro salvaguardato nella sua dignità, nelle sue condizioni salariali, normative, professionali; lavoro buono e duraturo, che sia per tutti veicolo di benessere e di cittadinanza. La Cisl è impegnata oggi in un grande cambiamento organizzativo per riavvicinare il sindacato ai posti di lavoro, più vicino alle esigenze dei lavoratori, attraverso una , valorizzazione del ruolo di migliaia di delegati e rappresentanti sindacali di base.

Luigi Sideri, classe 1980 è sposato ed ha due figlie. E’ diplomato in ragioneria, ha iniziato la sua carriera come collaboratore volontario di CAF 23 anni fa nella sede Cisl di Altamura. Nel 2005 ha assunto il ruolo di operatore politico della Filca Bari, e nel 2014 è entrato a far parte della segreteria. In questi anni ha seguito numerosi cantieri edili del barese, tra i quali quello del Petruzzelli, e diverse vertenze nelle più grandi aziende del territorio, come Rdb, Acquedotto Pugliese e Natuzzi.

“La nostra azione sindacale – ha detto Sideri dopo la sua elezione – parte dal riconoscimento che ogni giorno ci arriva dai lavoratori che scelgono di iscriversi alla Filca. Lo hanno fatto perché hanno riconosciuto in noi quel sindacato riformista capace di rispondere alle loro esigenze. Continueremo ad impegnarci quotidianamente per la qualità del lavoro nei nostri settori, attraverso un gioco di squadra con tutto il mondo Cisl e una proficua sinergia con gli altri protagonisti“. Al Consiglio generale odierno erano presenti, tra gli altri, il segretario nazionale della Filca, Ottavio De Luca, e i segretari generali della Cisl Bari, Giuseppe Boccuzzi, e della Filca Puglia, Antonio delle Noci.