Taranto – Volley, De Santis alla Prisma

La società Gioiella Prisma Taranto comunica che è stato raggiunto in data odierna un accordo con la società Trentino volley per l’acquisizione dello schiacciatore Danilo De Santis di proprietà Trentino volley ed in forza in questa stagione presso la società Pag Taviano.

Lo schiacciatore classe ’93 di Tarquinia per 202 cm di altezza, ha militato in club blasonati quali la BCC Castellana Grotte e Messaggerie Bacco Catania in A2 e Fonteviva Massa Livorno nonchè diversi club in serie A3 come la Tipiesse Cisano, Volley Team San Donà e Da Rold Belluno.

De Santis entrerà a far parte del team in rinforzo al comparto schiacciatori Gioiella Prisma Taranto a partire da oggi.