LECCE – prima rete ibrida 5g

Prima rete ibrida 5g – il centro prove pugliese NardóTermicalCenter di Nardó, di proprietà della Porsche Engineering offrirà una nuova infrastruttura di comunicazione. Nasce dalla collaborazione tra Porsche Engineering e Vodafon Business la prima rete privata 5g ibrida. Attraverso questa iniziativa il Nardó Termical Center sarà in grado di avere una trasmissione dati in tempo reale con altissima sicurezza e affidabilità. Una innovazione che conferma il Nardó Termical Center all’avanguardia per lo sviluppo e il collaudo di soluzioni per la mobilità del futuro.Questa nuova connettività offrirà una connessione ad alta prestazione (1Gbit/s) in grado di collegarsi direttamente al cloud, permettendo una interconnessione più rapida a livello globale. Sviluppi inimmaginabili e autentici miglioramenti per elevare gli standard di sicurezza, la guida assistita e la guida automatica.

0 Shares