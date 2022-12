Altamura – Città ferita, una città commissariata. La notizia dell’ultima ora, battuta da tutte le agenzie di stampa, è che il prefetto di Bari dott.ssa Antonia Bellomo, a seguito delle dimissioni diventate irrevocabili da parte della sindaca Avv. Rosa Melodia, indicherà il prossimo Commissario ad acta.

Il Commissario avrà l’arduo compito ancor prima dell’insediamento ufficiale, la necessità di riflettere su due elementi. Il primo: dovrà verificare il reale stato del Comune di Altamura, l’altro elemento ,connesso al primo, lavorare alacremente nell’interesse della città e del suo possibile funzionamento, al fine di garantire i servizi ai cittadini. Non una gestione commissariale permanente o istituzionalizzata , ma mantenuta per il tempo necessario a rendere governabile la città di Altamura.

In questi giorni si discute di probabili candidati a Sindaco, sia a destra che a sinistra, ma il vero problema – certamente più urgente – che ogni partito dovrebbe affrontare, è quello di analizzare le criticità del Comune di Altamura al fine di scongiurare un futuro d’ingovernabilità per una città di oltre 70.000 abitanti. Se si ama davvero Altamura, a parte gli slogan elettorali e propagandistici, ogni buona classe dirigente dovrebbe porsi la pregiudiziale di un governo efficace ed efficiente della “res publica“. Si dia spazio ad una grande alleanza di professionalità diverse per il bene della città e dei servizi che si devono fornire ai cittadini. Si mettano da parte, probabilmente nel peggior periodo economico che la città abbia mai vissuto, avvitamenti e traiettorie personalistiche, e si lavori tutti uniti in uno sforzo di trasparenza e legalità non solo declamata ma, soprattutto, applicata nell’amministrazione quotidiana della cosa pubblica.

Oggi, sicuramente più che ieri, ai cittadini altamurani, non interessa chi sarà il candidato Sindaco o i candidati consiglieri bensì, ciò che interessa è sapere chi sarà in grado di analizzare i problemi e, soprattutto, risolverli con professionalità e competenza.

Ex Sindaca Rosa Melodia: “Ora il mio mandato è proprio concluso. È stata un’esperienza bella quanto impegnativa che ho vissuto con passione e con spirito di servizio verso il mio paese. E’ stato per me un onore meritare un pò della vostra fiducia e un piacere condividere con voi le iniziative da prima cittadina. La vita pubblica, chiama naturalmente a servire la comunità. Servire non ha aggettivi, chiede solo umiltà, perseveranza, accettare di sbagliare, riconoscerlo. La vita pubblica chiede di pensare agli altri, di provvedere per gli altri, chiede di uscire dall’io; spinge ad un impegno che non ha diritto al grazie di nessuno. Al termine ho fatto il mio dovere davanti alla mia coscienza. Grazie“.