Bari – I biancorossi travolgono il Cittadella e tornano al terzo posto

Un Bari travolgente, sbanca Cittadella e torna a vincere. Attento, sornione e con grande rapidità, il team di Mignani esce fra gli applausi al Tombolato. Partita caratterizzata dall’esplosione di Scheidler, un mattatore. Nessuna sbavatura e contropiedi rapidi. Questo il leitmotiv della partita dei Baresi a Cittadella. Primo tempo caratterizzato sia dalle magie di Botta che degli errori del Cittadella. Scheidler, su errore di Del Fabbro, al 12’ recupera il pallone è se ne va in porta dribblando anche il portiere. Alla mezz’ora, ancora Bari in gol, con un gran tiro di Folorunsho che aveva rubato il pallone a Mastrantonio. Secondo tempo, quasi fotocopia del primo. Il Cittadella sprecone, Bari essenziale. Al 68’, terzo gol. E’ Maita a siglare la rete su assist di Scheidler, decisamente il migliore in campo. Ora è terzo e torna a sognare la A.

