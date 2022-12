Taranto – Volley, la Prisma ha un nuovo sponsor

pubblicazione)

Nuova prestigiosa partnership per l’unica realtà del sud Italia del campionato di Superlega, il campionato dei campioni del mondo di volley. Renexia è un’azienda nata in Italia e che opera a livello internazionale nell’ideazione, sviluppo e gestione di impianti e tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Una nuova, importantissima partnership per la Gioiella Prisma Taranto.

La squadra tarantina, unico club del sud Italia a militare in Superlega, il campionato dei campioni del mondo di volley, ufficializza la collaborazione con Renexia, la società del Gruppo Toto attiva nelle rinnovabili. Si rinforza in questo modo da parte di Renexia il legame con la città di Taranto, dopo l’inaugurazione, lo scorso 21 aprile, di Beleolico, il primo parco eolico marino non solo d’Italia ma dell’intero Mar Mediterraneo.

“Siamo lieti di iniziare questo nuovo percorso al fianco della Gioiella Prisma Volley, la squadra maschile di Superlega della Città di Taranto” – commenta Andrea Porchera, Responsabile Relazioni Istituzionali e Comunicazione – “Da azienda dinamica, impegnata nella produzione di nuova energia pulita, Renexia è vicina ai valori dello sport e in particolare allo spirito di squadra che, come insegna la pallavolo, è alla base di ogni successo. Con questa iniziativa, per Renexia si apre un’altra pagina di sinergie con le eccellenze del territorio tarantino”.

Beleolico è composto da dieci turbine per una capacità complessiva di 30 Mw in grado di assicurare una produzione di oltre 58 mila MWh, pari al fabbisogno annuo di 60 mila persone. In termini ambientali vuol dire che, nell’arco dei 25 anni di vita prevista, consentirà un risparmio di circa 730mila tonnellate di Co2.