Taranto – Mister Capuano su di giri dopo Pescara

Mister Capuano, sia ai microfoni di Rai Sport che in conferenza stampa dall’Adriatico di Pescara, ha ribadito che non era venuto a far barricate e così è stato.

Ha poi messo in risalto l’abilità dei suoi nel chiudere gli spazi.

Del Pescara, ha poi confermato le qualità degli abruzzesi e che forse erano in difficoltà ieri. Dei due gol del Taranto, ha fatto capire che erano frutto di schemi provati in allenamento.