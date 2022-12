Tra loro il Dg dell’ASl, il direttore Sanitario e il direttore del 118

Brindisi – Decesso 77nne, 5 indagati. Gli indagati per la morte della 77nne, al pronto soccorso di Brindisi, il 16 novembre, salgono a 5 con il Dg dell’Asl, il direttore sanitario ed il direttore del 118.

Dopo il decesso la Procura della Repubblica ha aperto un indagine, per la denuncia dei familiari della vittima, ipotizzando il reato di omicidio colposo.

Dai primi accertamenti è emerso che l’anziana signora, di Francavilla Fontana, era arrivata, in un primo momento al pronto soccorso di Ostuni, per ipoglicemia, è trasportata a Brindisi in codice arancione, dove erano in attesa altri 20 pazienti e altri 4 in codice azzurro,

Nel frattempo è scoppiata una bagarre tra i familiari dei pazienti, tanto da indurre a chiamare i carabinieri, specificando che era impossibile continuare il servizio con poco personale.

La vittima era l’ultima dei pazienti in codice arancione, nell’attesa la 77nne è deceduta.

L’Ordine dei medici ha diramato una nota del presidente, affermando che sono sempre i pazienti e i medici a pagare l’inefficienza della Sanità.