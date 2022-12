Taranto – La Primavera compie un’impresa

La formazione under 19 del Taranto FC allenata da mister Antonio Marino vince anche a Messina con un rotondo 4-0 e consolida ancora di più la seconda posizione nel girone B del Campionato Nazionale Primavera-4.

I rossoblu, a segno con Koepke, Mandueke, Marini e Baji, questi ultimi due già da diverse settimane nel giro della prima squadra, conquistano, così, la quarta vittoria nelle ultime cinque gare, con una sola sconfitta, quella subita in casa della capolista Fidelis Andria che ora dista dai rossoblu solamente due lunghezze a due giornate dal termine del girone di andata.

La compagine ionica attualmente condivide la piazza d’onore con la Recanatese, ma è in vantaggio grazie alla miglior differenza reti (+17 contro +9) con le 28 reti segnate (secondo miglior attacco del girone dietro quello proprio della Recanatese, 29) e le sole 11 subite (meglio solo la Fidelis Andria con 9).

Dall’arrivo in panchina di mister Marino a partire dalla terza giornata il cammino del Taranto è stato pressoché inarrestabile con 1 pareggio, 1 sconfitta e ben 6 vittorie alcune delle quali larghissime come proprio lo 0-4 in casa del Messina, il 5-0 casalingo contro l’Aquila Montevarchi e il 2-8 in casa dell’Ancona.

Per i rossoblu le ultime due fatiche del girone di andata e dell’anno solare saranno in casa contro la Gelbison il 10 dicembre e in trasferta contro il Monterosi Tuscia il 17 Maggio.