Corteo di associazioni, parrocchie e studenti in marcia per gridare “Pace nel mondo”

Taranto – Marcia della Pace. Questa mattina hanno sfilato Associazioni, parrocchie studenti, insieme per di no alla guerra in Ucraina e nel mondo.

La marcia della pace è partita da piazza Marconi per arrivare a piazza Carmine.

Le loro richieste, silenziare le armi e che i governanti si riuniscano per fermare una guerra che sta facendo centinaia di vittime innocenti, che prevalga il rispetto della vita in tutto il pianeta.

Nel corteo c’erano tanti giovani con striscioni, per affermare che non si sono scuse o idee politiche, la guerra va fermata.

Tra loro gli studenti del Conservatorio Paisiello, che con la musica hanno sottolineato la voglia di pace di tutti i presenti.