Bari – Domenica 4 la mostra Bonsai e del Suiseki a Carbonara

Carbonara (BA) – I bonsai sono un’indiscussa icona giapponese, vera e propria culla di quest’arte botanica. In Giapponese in epoche lontanissime, si iniziarono a lavorare gli alberi in questo modo così particolare. I bonsai sono considerati un simbolo della cultura zen, notoriamente orientale.

La mostra del Bonsai promossa dall’associazione culturale “Bonsai e dintorni”, in collaborazione con “Barinquarta e Voglia di crescere”, troverà spazio domenica 4 dicembre in piazza Garibaldi a Carbonara a partire dalle ore 10:00. La mostra si pone l’obiettivo di diffondere la conoscenza dei Bonsai in Puglia e diffondere il rispetto per Gaia, la Madre Terra: i Bonsai sono opere dell’uomo di bellezza naturale e artistica, tramandate a noi da una lontana cultura orientale. L’evento programmato porterà il visitatore nell’antico Giappone per ammirare esemplari di piante arcaiche. Sarà una immersione totale.

Marco Petruzzelli – membro del direttivo Bonsai: “Saremo felici di organizzare un evento per la sensibilizzazione e la divulgazione sulla cura e la crescita del Bonsai. Verranno esposte alcune tipologie particolari di bonsai, tra cui cinque ancora in fase di formazione. Esporremo anche l’arte giapponese del Suiseki, ovvero pietre di particolare forma e colore, insieme anche al Kusamono, composizione di erbe spontanee in vasi particolari”.

L’associazione ha deciso di organizzare questo evento per rendere edotta e più attenta la cittadinanza alle tematiche naturalistiche. “Avere cura di una pianta è importante, non tutti hanno l’opportunità di averne una in casa, per questo l’evento mira a divulgare la biologia, la cura e le tecniche di coltivazione del Bonsai. Questo evento di volontariato vuole far appassionare soprattutto i giovani in difficoltà nel quartiere, spesso distanti dalle tematiche culturali”.

L’evento è gratuito e aperto a tutti e prevede la possibilità di esporre il proprio bonsai e chiedere consigli agli esperti. “Sarò possibile esporre gratuitamente il proprio bonsai – conclude. Inoltre chiunque voglia, potrà farlo curare da noi, con dei consigli personalizzati“.

L’associazione Bonsai e dintorni, è un’associazione con oltre 20 anni di esperienza sulla divulgazione dell’arte del bonsai, molti di noi coltivano piante da molto prima della nascita dell’associazione – prosegue Marco Petruzzelli – facciamo capo a diverse associazioni nazionali, tra cui il Collegio Nazionale di Istruttori del Bonsai e del Suiseki. Insieme a Luca Bragazzi, presidente dell’associazione IBS, organizziamo corsi di coltivazione dei bonsai, dedicati a neofìti e bonsaisti esperti“.

Con questo spirito le associazioni daranno il benvenuto ai visitatori condividendo l’amore per la

Natura e l’Arte.

Francesca Branà