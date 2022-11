Taranto – Panchine TAlassà in città

Fanno parte del progetto TAlassà le panchine letterarie che da mercoledì 30 novembre, ovvero da oggi, verranno installate in otto luoghi significativi di Taranto. A Piazza Castello, a Piazza Maria Immacolata e in Corso Due Mari.

Giorno 1 dicembre, al Lungomare, in Villa Peripato e in Piazzale Dante.

Venerdì 2 dicembre, in Piazzale Democrate e Via Cariati.

Info. TAlassà nasce da Talassa, uno dei termini con i quali i greci indicavano il mare dei mari, il mar Mediterraneo, che bagna le terre che si affacciano su di esso e in qualche modo le unisce.