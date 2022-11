Taranto – Di Gregorio (Pd) distribuisce bottigliette d’acqua alla stazione

Clamorosa protesta del consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (PD) per la chiusura del Bar

Taranto – Di Gregorio (Pd) distribuisce bottigliette d’acqua. “Il bar della stazione ferroviaria di Taranto è chiuso. In biglietteria, nelle sale d’attesa, sui binari, non ci sono distributori automatici. Chi parte o arriva in treno da Taranto non può dissetarsi o gustare un caffè o un latte caldo. Nei giorni scorsi ho evidenziato questa e altre situazioni di disagio a Rete Ferroviaria Italiana (RFI), ma non ho ottenuto i riscontri auspicati. Per questo, stamattina ha distribuito gratuitamente bottigliette di acqua ai passeggeri in arrivo e in partenza dalla stazione di Taranto.

La sua iniziativa, dichiara, vuole essere un ulteriore stimolo affinché a Taranto, terza città dell’Italia Meridionale peninsulare, siano garantiti i servizi essenziali in un’infrastruttura da cui transitano ogni giorno migliaia di persone. In poco più di mezz’ora ho distribuito circa un centinaio di bottigliette d’acqua tra lo stupore, i ringraziamenti e l’incoraggiamento dei cittadini che hanno apprezzato il gesto e hanno lamentato i tanti disagi che sopportano quotidianamente.

Sappiamo che dalla prossima estate dovrebbero iniziare i lavori per un radicale restyling della stazione di Taranto. Lavori che renderanno questa importante infrastruttura finalmente efficiente e in linea con moderni standard di servizio e accoglienza. Non possiamo, però, restare inermi sino alla conclusione dell’intervento: si può e si deve fare qualcosa subito per migliorare la situazione e rendere più confortevoli arrivi e partenze.

Spera che questa sua iniziativa convinca qualcuno ad adottare le decisioni necessarie. Altrimenti continuerò a distribuire acqua gratuitamente ai viaggiatori. Di sicuro non si fermera, conclude. Taranto merita rispetto.

Taranto, 30 novembre 2022