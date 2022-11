E’ la Fidelis che non ti aspetti, risolutrice, anche spettacolare, a tratti, che fa un sol boccone del forte Giugliano. Andria in vantaggio al 14′ con Bolsius. Il Giugliano prova a rientrare in partita e favorisce, involontariamente, il raddoppio dei padroni di casa con Tulli. L’Andria respira, il Giugliano comincia a comprendere questo campionato.

