Bari – Buon pari per i galletti, tutto di rigore in quel di Como

Un gol per tempo, ed è pari fra Como e Bari. Primo tempo per il Como, in rete, nel recupero, con Cerri che realizza un rigore dato per atterramento di Cutrone da parte di Terranova, concesso dopo un controllo al Var. Il primo tempo era terminato con i padroni di casa in vantaggio. I rigori concessi ai lariani erano stati due, il primo sbagliato dallo stesso Cerri, inutile la ribattuta in rete di Sanchez. Botta e compagni provano a sorprendere la difesa lariana più volte, nel secondo tempo, ma è ancora un rigore a portarli sul pari. Segna Ruben Botta, dopo il fallo di mani di Arrigoni. Decidono Cerri e Botta, decisamente i migliori in campo per ambo le squadre, ambedue in buono stato di forma, pronte a realizzare i relativi obiettivi. Per il Bari, la prossima partita sarà in casa, contro il Pisa, per un definitivo rilancio in classifica.

