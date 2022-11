TARANTO – Donpasta a Grottaglie per Civitas cibi

Donpasta è un dj, economista, appassionato di gastronomia, considerato dal New York Times, uno dei più inventivi attivisti del cibo, un poliedrico artista capace di affascinare il pubblico con il suo “Food Sound System”, uno spettacolo di cucina, musica dal vivo, teatro e video! Sarà Donpasta il protagonista del grande evento pubblico “Civitas cibi” che si terrà, con ingresso libero a gratuito, al Castello Episcopio Grottaglie alle ore 18.00 di oggi. La prima parte, moderata da Enza Tomaselli, sarà aperta dai saluti di Francesco Riondino, Presidente Csv, e di Ciro D’Alò, Sindaco di Grottaglie. In seguito interverranno Carmen Valente che presenterà il progetto “Civitas Cibi” insieme a Donpasta che relazionerà su produzioni e produttori della cucina popolare italiana. Nella seconda parte della serata il palcoscenico sarà tutto per Donpasta il cuoco poeta che presenterà “Food Sound System”, il suo progetto multimediale in cui si mescolano cucina salentina, musica, racconto popolare e immagini, per uno spettacolo a 360°.

