La Regione Puglia ha ricevuto il premio “Innovazione in Sanità Digitale” organizzato da Agenas – Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari – e da SICS – editore di Quotidiano Sanità e Popular Science per la piattaforma regionale di telemedicina COReHealth. Il premio si inseriva nell’evento bilaterale Belgio-Italia “Building Biotech Bridge” avente ad oggetto i modelli di sviluppo delle biotecnologie di entrambi i Paesi. Padrone di casa dell’evento è stato Pierre-Emmanuel De Baew, ambasciatore del Belgio in Italia, e sul palco si sono alternati rappresentanti istituzionali e del biotech più avanzato dei due Paesi. A ritirare il riconoscimento c’era Giovanni Gorgoni, DG di AReSS Puglia, presso cui è stata sviluppata ed è in esercizio la piattaforma di telemedicina. Per il Presidente Emiliano: «È il riconoscimento di un percorso complesso che vuole fare della Regione Puglia una frontiera avanzata di trasformazione digitale dei servizi per la salute per un approccio di servizio globale».

