Lecce – Quando il pallone vale oro

Udite, ufite! Al Lecce, il valore dei calciatori che militano nell’attuale campionato di serie A, ha avuto una crescita a dire poco spaventosa! È cresciuto di quasi il 50 per cento ed è praticamente la seconda in Serie A. Sapevamo il valore di Corvino, soprattutto quanto espresso a Firenze. Ma questa volta, ha realizzato proprio un’opera d’arte. Lo dice il più accreditato portale di economia di calcio, ovvero Transfermark. Gli indiziati sono il brasiliano Strefezza e il capitano danese Hjulmand, ambedue già richiesti da squadre italiane ed estere. Si sa, Sport ed economia a Lecce vanno a braccetto. La squadra pugliese, seguita ormai da tutta la provincia, ha il secondo migliore scarto positivo della serie A. Praticamente il valore dei calciatori del Lecce è quello che è aumentato di più, secondo solo alla Salernitana. Un risultato migliore di quello del Napoli! . Non tutte riescono a valorizzare i calciatori sconosciuti. A Lecce, si. Chapeau.

