Bari – Cheddira, il sogno delle grandi

Al mondiale, un pezzo del Bari. Si chiama Cheddira e arriva dalla D. Militava in quarta serie con la Sangiustese, solo 4 anni fa. Ora aspetta il suo momento per farsi ammirare da tutto il mondo. Ma si dice ci sia già la fila per accaparrarselo. In Italia, pare siano Napoli e Lazio a contenderselo. deli. Come dicevamo, lui ora è al Mondiale del Qatar.

Pensate che nel 2018, solo 4 anni fa, quando si disputava il Mondiale russo, lui preparava il campionato di Serie D con la Sangiustese. Adesso Cheddira è capocannoniere della B ed è l’idolo di Bari.

