La richiesta dell’assessore pugliese all’Agricoltura Pentassuglia al ministero delle Politiche agricole per il maltempo di agosto e settembre

Bari, Lecce. Foggia-maltempo, chiesto lo stato di calamità. Le grandinate di agosto e settembre di quest’anno, che hanno colpito le aree rurali di Foggia, Bari, e lecce, hanno causato gravi danni alle produzioni.

L’assessore all’agricoltura, Pentassuglia, in base alla relazione della Coldiretti Puglia, ha richiesto al Ministero delle Politiche agricole lo stato di calamità.

Furono colpite particolarmente i Comuni di Salice Salentino in provincia di Lecce, e aree rurali di Lucera e Torremaggiore in provincia di Foggia, quelle di Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Casamassima, Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano e Turi in provincia di Bari.

Le grandinate hanno colpito vigneti, oliveti, orti e frutteti,già sofferenti per la siccità.