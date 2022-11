Gianni Morandi, dichiarazione d’amore per la città bimare: “Mi piace Taranto…”

Non può che far piacere ai cittadini della città ionica quanto scritto in risposta a un internauta di Facebook da parte di uno dei cantanti italiani più amati e seguiti.



L’occasione è stata data da una foto che l’ “eterno ragazzo” ha postato sul proprio profilo facebook per aggiornare i propri fans sul suo stato di salute dovuto a un incidente accaduto nel marzo del 2021: Gianni Morandi riportò, in quell’occasione, gravi ustioni alle mani e a gran parte del suo corpo mentre bruciava delle sterpaglie. Rischiò la vita come lui stesso poi ha raccontato in numerose interviste.





Ma come sta adesso l’eterno ragazzo dalle mani grandi e dal cuore immenso?

Il peggio pare sia passato anche se proprio con l’ultima foto postata su facebook ha fatto preoccupare i suoi fans. Ma non c’è da preoccuparsi perché Morandi è in buone mani. Scrive lui stesso a corredo della foto “Ho fatto il tagliando alla mano… Grazie ai medici, agli infermieri e tutto lo staff del reparto dei grandi ustionati dell’ospedale Bafalini di Cesena”



Like e commenti per augurare una pronta guarigione a Morandi non sono mancati e il cantante ha voluto rispondere a un utente che gli scriveva: “Auguri di pronta guarigione Gianni. Ps quando vieni a Taranto”. E Lui : “Mi piace Taranto, ci sono stato da poco…”





Morandi, difatti, è stato uno degli artisti presenti durante il concertone dell’1 Maggio tarantino e in quell’occasione aveva esternato l’amore per la città di Taranto dovuto alle sue innumerevoli bellezze.



La prossima tournée di Morandi, al motto di “GO! GIANNI GO!”, nei palasport arriverà nel 2023, ma l’attesa è già alle stelle. Il via è previsto il 10 marzo da Rimini. Chissà se ci sarà anche Taranto nel calendario del cantautore.