Lecce – Inaugurato a il primo progetto vincitore

I ragazzi e le ragazze del quartiere 167 potranno giocare in sicurezza nel nuovo campo di calcetto completamente ristrutturato da BKT.

È stata una giornata davvero speciale quella che ha visto protagonista la nostra città, la nostra società e i nostri tifosi che in tantissimi hanno sostenuto il progetto. Nel pomeriggio è stata inaugurata la prima area dedicata allo sport del progetto Fattore Campo, l’iniziativa sociale di BKT, title sponsor della Serie BKT, che prevede la riqualificazione di nuovi spazi di gioco nelle città del Campionato degli Italiani. Nella stagione 2021-22 a vincere è stata proprio la nostra Lecce ! Grazie ai tifosi giallorossi, la nostra città potrà godere di un campo da calcetto completamente ristrutturato in Piazzale Cuneo nel quartiere 167.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato: il vicepresidente Corrado Liguori, i consiglieri di amministrazione Dario Carofalo e Silvia Carofalo, il direttore generale Giuseppe Mercadante, il direttore marketing Andrea Micati, lo stadium manager Donato Provenzano, il coordinatore del Settore Giovanile Gennaro Delvecchio, il club Manager della Primavera Giovanni De Toma e l’allenatore in seconda della Primavera Ernesto Chevanton quale testimonial dell’evento. Il murales svelato su una delle facciate del quartiere, infatti, immortale una delle sue esultanze più significative quando indossava da calciatore la maglia giallorossa.

“Il campionato della scorsa stagione – ha detto il presidente Saverio Sticchi Damiani in una nota stampa – ci ha lasciato tanti primati e tanti record. Il primo posto in classifica, il capocannoniere della Serie B, un nostro calciatore votato come il migliore del torneo, una squadra con zero espulsioni, e adesso anche la soddisfazione di poter “lasciare il segno” con Fattore Campo nella nostra città. Attraverso questa lodevole iniziativa, frutto anche della grandissima partecipazione e dei tanti voti espressi dai nostri tifosi, è stato possibile realizzare un campetto in periferia nel nostro territorio. Questo risultato è la sintesi di ciò che è l’essenza del Lecce Calcio in questi ultimi anni. I risultati si raggiungono insieme: da una parte l’U.S. Lecce, dall’altra i tifosi. Così come accade per i traguardi sportivi, attraverso questo meraviglio connubio, è accaduto anche per la realizzazione di un campo da calcetto a servizio della città. Questo, peraltro, rientra tra le mission della squadra di calcio del territorio e della società. Per noi è importante essere a servizio delle istituzioni e dello sviluppo del territorio. Un altro risultato importante che riusciamo a portare a casa. In questo senso ringrazio la Lega di B e il presidente Balata, persona che stimo tanto e a cui sono sinceramente legato, BKT (title sponsor del campionato) che ha patrocinato e promosso questo straordinario progetto e ovviamente l’Amministrazione Comunale di Lecce che ci è a fianco e sono contento possa beneficiare di questo ulteriore intervento a servizio della città”.