FOGGIA, CHE SCOPERTA VUTHAI!

Sa sempre cosa fare con la palla, anche i gol…

Dardan Vuthaj, al terzo gol, è il vero mattatore de Foggia risorto. “Ho provato una grande emozione come ogni gol che realizzo. Sono d’accordo con il mister, vuole che lavoro tanto per la squadra e poi la squadra mi mette in condizioni di fare gol. È questo il nostro motto. Questa rete la dedico alla mia ragazza che mi supporta come sempre. I nostri tifosi sono straordinari, per me sono come il pane. Domenica non c’erano , ma noi li sentiamo sempre vicini. Sono un attaccante e quando segno davanti al nostro pubblico è straordinario, un’emozione indescrivibile”.