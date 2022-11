“L’impegno della Regione Puglia e del Comune di Taranto, con la stretta sinergia tra il Presidente Emiliano ed il Sindaco Melucci, continua per il futuro della nostra città.

Un impegno che va avanti da anni, come dimostrano i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 che proprio in questi giorni stanno vivendo una fase importante, con l’organizzazione e lo sviluppo del progetto che sin dall’agosto del 2019 in quel di Patrasso, in Grecia, definimmo per portare nella città jonica un evento importantissimo che avrà ricadute straordinarie per il territorio.

Nell’ambito di questa cornice, insieme al Presidente Emiliano ed il Sindaco Melucci presentiamo il progetto per il nuovo Stadio di Taranto: una infrastruttura che darà non soltanto un impulso importante nell’ambito dei Giochi del Mediterraneo ma consentirà allo sport tarantino, del calcio in particolare, di potersi dotare di un impianto moderno, avveniristico, che farà onore e darà lustro alla nostra città.

E, come andiamo a dire in questi casi, andiamo avanti per il futuro e per la riconversione della nostra città”.