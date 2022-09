Lo abbiamo convinto (senza tanta fatica) a fare un pronostico sull’esito di queste elezioni e lui divertito non si è sottratto. Antonio Rubino è il direttore del Gruppo Puglia Press e di News Italy News. Da oltre quarant’anni ha seguito come giornalista e cronista tante competizioni elettorali.

Direttore, tu hai seguito, nella tua vita di cronista radiotelevisivo e giornalista tante campagne elettorali. Come giudichi quella appena conclusa?

Tra le più strane. E’ una partita che è stata disputata soprattutto sui media nazionali a suon di slogan che non potranno essere tradotti in realtà. Ho sentito di blocco dei prezzi delle bollette; di aumento di pensioni; di prolungamento di RDC; di flat tax; di scudo fiscale; In realtà i leader politici hanno pensato di parlare soprattutto alla pancia degli elettori, piuttosto che alla testa. La riforma elettorale ha di fatto tolto agli elettori la scelta dei parlamentari. Un centinaio sono già sicuri di essere eletti, perché sono stati designati.

Ma a livello nazionale tra chi si gioca la partita?

In realtà tra Letta e Conte, perché la Meloni vince di sicuro il girone, ma non la coppa dei Campioni, anche se è improbabile possa fare il Presidente del Consiglio, nonostante il centrodestra prenderà più seggi. Chi dà l’incarico è il Presidente della Repubblica e, anche se l’intero centrodestra vincerà, ci saranno tanti malumori al suo interno e parlamentari pronti a fare il salto della quaglia alla Ciampolillo

Lei parla di Letta e Conte, perché?

Il secondo potrebbe affermarsi come secondo partito a livello nazionale, di sicuro lo sarà al Sud.

Quindi Conte tornerà a Contare

Si scioglierà come la neve al sole ed il RDC sarà il suo tallone d’Achille. Di sicuro sarà rivisto e tolto a tante persone abili al lavoro. Un po’ come il vecchio servizio militare. La guerra civile che lui ha allertato sarà un rischio, ma non come l’ha prevista lui. A Novembre ci saranno almeno altri 5 mln di persone che lo richiederanno che aggiunte ai 3 mln che lo percepiscono arriveranno a quasi il doppio. Da dove prenderà i soldi il Governo con un terzo di imprese che rischiano di fallire? Forse dalle accise sull’energia elettrica che a quel punto non toglieranno? La guerra economica finirà quando alla vendita delle armi in favore dell’Ucraina non si deciderà di usare la diplomazia, andando a dialogare con Putin. L’Europa dovrebbe fare il primo passo visto che sta perdendo, magari togliendo qualche sanzione. Inoltre ritengo che il referendum per le regioni filorusse occupate è un diritto. Se non sbaglio il referendum è un effetto della democrazia

Quindi prevede un disastro?

Chiunque vincerà dopo sei mesi diventerà il bersaglio del malumore della gente, così come lo è stato per Conte e Di Maio in passato e successivamente Draghi. Non vorrei essere nei panni dei vincitori

Secondo te non c’è alcun rimedio?

Si tornerà ad un Governo tecnico che, visti i probabili Ministri di cui si sta parlando, non sarebbe una cattiva cosa. Non c’è alternativa e torneranno a stendere un tappeto rosso a Draghi per farlo tornare, esattamente come hanno fatto per Mattarella.

Ma chi più ti ha convinto dei leader in questa campagna elettorale?

Ti posso dire chi mi ha sorpreso in positivo: Silvio Berlusconi. Il suo problema è che i suoi detrattori lo combattono con il suo passato. E’ colui che promise di portare le pensioni a un milione di lire e lo mantenne. Oggi ha promesso di portarle a mille euro per tredici mensilità e regala anche le dentiere. Sono cose tangibili rispetto a tante chiacchiere. Secondo me, se vince il centrodestra le manterrà.

Ma non hai menzionato la Meloni

La stimo molto ed ho scambiato qualche messaggio con lei su whatsapp, ma vedendo la sua squadra ed i leader che ha in Puglia, mi cadono le braccia. E’ stata intelligente a vietare ai suoi di parlare il meno possibile con i giornalisti. Fitto? Nella sua carriera politica ha più distrutto che costruito. Gli altri sono solo gli accoliti che aiutano il celebrante ed il diacono durante l’offertorio.

Certo, oggi è facile salire sul carro del probabile vincitore. Nella mia città, Martina Franca, è stata la vanità di una coordinatrice a far perdere le elezioni al centrodestra al Comune risultando determinante alla sconfitta con una lista anonima che aveva solo lo scopo, con la doppia preferenza di farsi eleggere. Proprio per questo aveva candidato pochissime donne. Oggi il partito è spaccato, soprattutto quando non le è stata concessa la candidatura al parlamento che lei tanto voleva. Per risentimento non ha messo un solo manifesto in città fino a qualche giorno fa, contrariamente ad un paio di mesi fa quando sembrava essere la candidata sindaca facendo girare vele, manifesti ovunque, arrivando addirittura a dare il proprio bigliettino elettorale, unitamente ai medicinali nella farmacia di famiglia.

E’ convinta che i consensi si prendono con i like sulle foto sfilando con abiti firmati sui social, magari con qualche selfie con dei leader che forse non conoscono nemmeno il suo nome, dopo essersi infiltrata in qualche evento senza peraltro essere stata invitata. Non si ottengono voti, non ci riuscirebbe nemmeno la Ferragni. Poi due grossi scivoloni come l’aver messo la sua auto in un posto per disabili quando solo quarant’otto ore prima in Consiglio Comunale diceva che il problema delle barriere architettoniche per lei era molto importante, oppure quando nel giorno in cui Pino lottava per la vita metteva un suo post su facebook con lei sorridente davanti a Pulito. Tuttavia, proprio perché non è candidata, Fratelli d’Italia triplicherà i voti a Martina rispetto quel misero 9%.

Tornando a Fratelli d’Italia. L’unico che avrebbe potuto dare una marcia in più sarebbe stato Crosetto. Lo avrei visto addirittura meglio della Meloni come primo Ministro, ma ha deciso di non candidarsi e di non entrare al Governo. Ho avuto la fortuna di conoscerlo una decina di anni fa. Sarebbe stato il migliore.

Quindi nella tua Martina come finirà?

Che il PD, 5 Stelle e Forza Italia si contenderanno il primato, ma sarà una vittoria di Pirro senza alcun rappresentante in parlamento. Non ci sarebbe stata storia riguardo la primigenia locale come partito, se a Pulito non fosse capitato il brutto incidente: Forza Italia sarebbe stato il primo partito, grazie anche all’ottimo lavoro di Marraffa. Naturalmente con Pentassuglia e Chiarelli poteva esserci qualche chances.

E la Lega?

Cos’è?

A Taranto?

La situazione sarà diversa. I 5 Stelle la faranno da padrone, anche se Melucci la sa lunga in termini di campagna elettorale e lo dimostra la sua elezione da Presidente della Provincia. Sicuramente verrà eletto Turco e la sorpresa potrebbe essere l’Angolano. Tutto il resto è noia.

Mentre in Regione?

Emiliano

Che cosa ti fa arrabbiare di più?

Che la provincia jonica abbia perso dei punti di riferimento. Dove sono finiti i Caroli, gli Orlando, gli Amalfitano oppure i Consoli? Non contiamo più niente e dobbiamo stare alla speranza di Fitto. Questo è tutto dire. Dopo tutte le maglie che ha cambiato, lo rivedremo in nazionale. Intanto andrà al Senato, lasciando in Puglia degli “autorevoli” yes man

Tu chi voterai?

Non sbilanciarti troppo. Alcune volte sono partito da casa con una idea ed arrivando all’urna ho votato altro. Ti dico che sicuramente avrei votato: Don Pinuccio Caroli anche se fosse stato candidato a 90 anni. Avrebbe fatto meglio di tanti altri.

Grazie direttore. Sai che tra 72 ore potresti essere sbugiardato?

Non sarebbe la prima volta

Ahahahahhahhahha