MURGIA A MORSI – Sagra della Pecora

16-17-18 Settembre 2022

Monastero del Soccorso

Altamura (Bari)

Murgia a Morsi in un nuovo e straordinario evento – la Sagra della pecora che si svolgerà il 16-17-18 settembre 2022. La sagra ribadirà ancora una volta il legame consolidato tra il grande pubblico dell’estate altamurana e l’evento organizzato e promosso dall’Associazione AlgraMà. Una sinergia positiva, fondata sul celebre binomio divenuto marchio di fabbrica della Kermesse: l’enogastronomia murgiana e la storia, attraverso approfondimenti culturali, spettacoli, tradizioni, cultura e identità.

La pecora sarà proposta in piatti prelibati, fulcro enogastronomico di una rinomata città Altamura nel cuore della Murgia. E’ così che la città di Altamura, propone nuovamente la sagra all’ovino per eccellenza che sarà curata in ogni minimo dettaglio, in grado di estasiare i palati degli altamurani e degli avventori che parteciperanno. Una cartolina positiva per il turismo di qualità e la promozione del territorio, parte integrante della storia di un’intero territorio, alla sua tradizione e ai suoi valori. Un percorso di valorizzazione di una terra straordinaria, radicata nel suo glorioso passato, ma capace di evolversi per abbracciare le sfide del futuro.

L’evento si snoderà dal Monastero del Soccorso verso alcuni tratti di Corso Umberto I, Via Garibaldi, Via Ottavio Serena, Via XX Settembre, Villa Comunale, Palazzo Simone Viti Maino, Liceo Cagnazzi, Sala Regina Margherita. Lungo le strade saranno allestiti stand per la degustazione di piatti tipici, per la trasformazione di alcuni beni alimentari delle nostre aziende agricole e per la vendita di manufatti tipici. Mostre e laboratori didattici. Concerti e attrattive artistiche e culturali nel Monastero del Soccorso e lungo l’itinerario programmato.

Seguirà il programma dettagliato delle numerose iniziative.

Info per la partecipazione al progetto: +39 335 716 1755

Algramà Associazione culturale

www.algrama.it

Francesca Branà