Torna a Noicàttaro anche quest’anno, visto il successo della prima edizione, il NOJazz, (larghi e dintorni) rassegna di musica jazz con spettacoli dal vivo che prevede quattro appuntamenti con grandi nomi del jazz.

Quattro serate, quattro formazioni, quattro progetti artistici e due tra le location più suggestive di Noicàttaro: la novità assoluta della programmazione dell’estate nojana del 2021, torna per il secondo anno.

“Il nome racchiude tutto il suo significato: Noja come l’antico nome di Noicàttaro, ma anche No Jazz perchè non parliamo solo di jazz ma di tutte le sfumature che fondono questo genere con altri. L’intento è quello di realizzare, a Noicàttaro, uno spazio di sperimentazione per questo genere musicale”, spiegano l’assessore allo Sviluppo del Territorio Germana Pignatelli e l’arch. Vitino Laudadio ideatore della rassegna.

Si comincia con Gaia Gentile il 30 agosto alle ore 21 in piazza Umberto, in un live che farà viaggiare. Dopo l’esperienza vissuta in giro per il mondo, Gaia Gentile torna a presentarsi live con tutto il suo entusiasmo trascinando il pubblico da Parigi al Brasile, all’Italia ma senza mai tradire le proprie origini. “Tanto tutto passa” è il nuovo progetto discografico 2022, un mix di emozioni dalle sfaccettature pop/jazz che continuano a raccontare di una personalità stravagante e gentile ma non troppo. Da Caparezza a Capossela, Dalla, Silvestri e Noa non manca l’effetto sorpresa con medley dei brani più celebri degli artisti con cui Gaia ha condiviso esperienze di vita. Un viaggio emozionante senza mai prendersi troppo sul serio, accompagnato da una formazione dal taglio moderno che abbina alla sezione ritmica il sound caldo dei fiati, con tanti colpi di scena. Insieme all’artista, sul palco anche Nicolò Pantaleo al sax baritono, Paolo Debenedetto sax contralto, Antonio Maggi alla batteria, Antonello Boezio alla chitarra, Francesco Pagliarulo al piano, Vittorio Bruno al basso.

Gli appuntamenti successivi con il NoJazz saranno con Carolina Bubbico il 7 settembre ore 21 in via Madre Chiesa, Javier Girotto e Vince Abbracciante il 15 settembre ore 21 in via Madre Chiesa. La rassegna chiuderà con una novità nella novità: la quarta tappa con Joe Barbieri è prevista in una data ed un luogo condivisi con il vicino Comune di Rutigliano.

“Siamo felici di poter confermare un progetto nato lo scorso anno e che ha fatto registrare un grande successo di pubblico non solo nojano. L’anno scorso abbiamo affrontato le difficoltà relative alle misure di contenimento della pandemia che non ci hanno comunque impedito di gestire un evento di successo in location suggestive del nostro paese. Quest’anno abbiamo la possibilità di accogliere molte più persone e ampliare il palinsesto con un’originale collaborazione con il limitrofo Comune di Rutigliano ospitando l’artista Joe Barbieri”, dichiara il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato.