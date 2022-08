Puglia Press, alla vigilia della pubblicazione del suo nuovo quotidiano, apre la porta a giovani talenti che sta cercando in tutta la Puglia e vuole seguire in quello che rimane, nonostante l’avvento dei social dove chiunque diventa scrittore, opinionista e … fonte di notizie (vere o false), nel meraviglioso mondo dell’informazione. A Giorgia diamo il benvenuto nella nostra famiglia. Quello che di seguito pubblichiamo è un saggio da lei scritto che riteniamo di grande qualità e di elevato interesse. E’ una bella storia di imprenditorialità. Lasciamo a voi i vostri commenti. Il prossimo articolo di Giorgia Palmisano lo leggerete a suo nome. Buona lettura

Ho scelto di diventare un’imprenditrice innovativa per l’opportunità di poter crescere e anche per le capacità e gli attributi che possiedo personalmente, come la mia crescente curiosità per il mondo e il mio desiderio di esplorare nuovi terreni e sfide oltre ad aiutare sviluppare il mio pensiero creativo. Oltre a questo, mi piacerebbe portare innovazione nell’azienda della mia famiglia in modo che possa raggiungere un livello superiore.

In questo saggio ho scelto di rispondere alle mie domande mettendo a confronto due imprenditori a mia scelta, uno del passato e uno del presente.

I due imprenditori che avevo in mente sono Adriano Olivetti e Piero Chirulli. Ho preferito leggere la biografia di Adriano Olivetti perché le sue sfide professionali combinate con i successi della sua vita mi hanno incuriosito.

Seguendo le orme del padre, Adriano eredita l’azienda del padre, Camillo Olivetti, che fonda la “prima azienda nazionale di macchine da scrivere”.

Il primo atto di Adriano Olivetti è stato fortemente motivato dai suoi ideali politici mentre reinventava e ristrutturava il modo in cui operavano le aziende: scartava dalla sua azienda il concetto di taylorismo a favore di un equilibrio tra solidarietà sociale e profitto; pensava che la felicità collettiva avrebbe generato efficienza e produttività. Ha creato un ambiente migliore per i lavoratori costruendo biblioteche e case che potessero utilizzare, aumentando i salari e rimuovendo la discriminazione tra lavoratori semplici e ingegneri lasciando che la conoscenza fosse alla portata di tutti. Fu questo a rendere l’azienda un successo. La sua azienda ha accolto anche professioni come l’arte e la poesia per arricchire il prodotto con sensibilità e creatività.

Dopo tutte le modifiche rivoluzionarie che ha apportato, si è incaricato di creare la prima macchina da scrivere portatile chiamata MP1, che è stata un enorme successo grazie al suo design incredibile e simpatico. Il lancio della MP1 fu il primo passo per diventare l’azienda leader mondiale nel campo delle macchine da scrivere e calcolatrici che durò per i successivi 30 anni.

Adriano Olivetti, intellettuale, politico e imprenditore visionario, con la sua eccellenza e innovazione, è diventato uno dei primi pionieri dell’informatica. Ha lavorato con un team che ha inventato il primo PC compatto che potesse stare su una scrivania e potesse essere utilizzato da persone normali. Finì per chiamarsi Programma 101.

Al momento dell’invenzione di questo prodotto, l’azienda andò in gravi difficoltà finanziarie così un’azienda americana, la General Electric, venne e acquistò la divisione elettronica di Olivetti all’inizio del 1965. Per mantenere la squadra della Programma 101 sotto la gestione di Olivetti, cambiarono l’etichetta di il progetto da “Computer” a “Calcolatrice”. Alla fine, la General Electric deteneva il possesso di tutta la società Olivetti a parte la squadra della Programma 101.

Nessuno avrebbe pensato all’importanza di questo nuovo prodotto se non fosse stato per l’Esposizione Universale di New York del 1964-65. Quando Programma 101 è stato rivelato al grande pubblico, era un periodo in cui le persone erano generalmente diffidenti nei confronti dei computer, ma sorprendentemente il pubblico rimase piacevolmente sorpreso.

Vedere come Adriano Olivetti ha implementato le sue conoscenze e ideologie in questo campo per creare un nuovo sistema innovativo e poi è riuscito a cambiare il modo in cui operava l’azienda di suo padre, eccellendo anche nel funzionamento e nella produzione di prodotti rivoluzionari, mostra come un imprenditore può reagire e adattarsi alle sfide che devono affrontare e correre rischi calcolati per ottenere ricompense elevate, indipendentemente da dove vengono messi.

Quanto all’imprenditore moderno ho scelto di scrivere di Piero Chirulli per i dubbi e le sfide che ha dovuto affrontare avviando la sua azienda nel nuovo ambito lavorativo che ha scelto di seguire. Piero Chirulli a 21 anni comprò il negozio dei genitori ma in realtà non era interessato agli affari di famiglia. Gli piaceva leggere molto e durante la lettura trovò un libro particolare che suscitò il suo interesse per la natura. Questo libro si chiama “Avere o essere?” scritto dallo psicoanalista Erich Fromm. Secondo l’autore, il rispetto per la natura è legato al fatto che l’uomo ne fa parte. Piero Chirulli si appassionò molto a questa idea, tanto da farlo diventare il suo percorso professionale.

Ha poi iniziato a lavorare per la WWF. Questo periodo divenne il secondo motivo per cui scelse di costruire un’azienda nel settore ambientale. Lui incontrò il suo amico d’infanzia Carmelo Marangi e parlarono di cosa avrebbero potuto fare insieme perché entrambi erano insoddisfatti del lavoro che facevano. Guardandosi intorno, si resero conto che il settore ambientale non aveva molti concorrenti. Tutto ciò portò alla nascita dell’azienda nel gennaio 1987 denominata Serveco.

L’azienda decise che fosse una grande idea diffondere la consapevolezza sull’ambiente tramite manifesti, un fumetto e lezioni ai bambini. Questa azienda è stata la prima a portare l’idea del riciclo in Italia poiché il grande pubblico non credeva che il riciclo fosse qualcosa su cui valesse la pena investire.

Dopo questa prima fase, l’azienda fu coinvolta in diverse nuove start-up impegnate in diversi campi. Piero Chirulli crede che il suo successo in questi molteplici campi si basi sui fattori imprenditoriali della curiosità e dello studio dei risultati del presente in modo che sia possibile prevedere dove investire e sapere su cosa investire. Per spiegare meglio questo concetto, ha usato la metafora del giornale: tutti guardano la prima pagina del giornale, il che significa che l’articolo è già conosciuto dalla maggior parte delle persone rispetto all’ultima pagina dove può sorgere un’opportunità.

La sua azienda lavora anche con le università perché crede che un’azienda non sia solo produzione ma anche ricerca e sviluppo e che ognuno sia specializzato nelle proprie cose, quindi collaborare porta a risultati fenomenali soluzioni. Così, il suo motto aziendale diventò: “UNO PIÙ UNO FA TRE”. Quindi l’intero concetto è correlato sia al numero di persone che alle idee. Lui e il suo partner da soli sono uno. Se stanno da soli non fanno nulla, ma appena iniziano a condividere idee ne fanno tre: uno Piero Chirulli, uno Carmelo Marangi, la prima metà costituita dalle idee che Piero Chirulli ha dato a Carmelo Marangi- e la seconda metà costituita dalle idee che Carmelo Marangi ha regalato a Piero Chirulli. Tutto questo sommato fa tre.

Piero Chirulli ha parlato anche delle caratteristiche che dovrebbe avere un imprenditore innovativo. Ha parlato in particolare dell’interesse, della collaborazione, dell’apprendimento e dell’ascolto degli altri, della condivisione con la comunità circostante e del ritorno a coloro che ci circondano. In fondo, tutto ciò che va contro le idee superate dell’essere imprenditore. Un esempio di collaborazione è Madre Natura: gli alberi della foresta competono per la luce del sole ma collaborano anche; l’albero più alto protegge quello più piccolo dal vento in modo che non venga abbattuto da esso e gli uccelli possano poi prendere i semi dall’albero e distribuirli in modo da aiutarsi a vicenda.

Per riassumere, anche se entrambi gli imprenditori sono molto diversi nei contesti storici e sociali, entrambi hanno fatto del loro meglio per cambiare il modo in cui funzionavano le cose e per stabilire una nuova ideologia generale. Hanno sicuramente lavorato in campi diversi, ma non hanno mai smesso di fare ciò che li appassionava e hanno continuato a innovare e creare il futuro.

Ritornando alle mie domande iniziali ho scoperto che un imprenditore è una persona che ha la volontà, l’abilità e la creatività per trasformare una nuova idea o sviluppare un’idea esistente in un progetto imprenditoriale. Oltre a questo, un imprenditore dovrebbe avere molteplici attributi come una mente innovativa, entusiasmo per acquisire esperienza, lavoro di squadra, coesione, stabilità, capacità di correre rischi e di cogliere opportunità e capacità di pianificare in anticipo. Oltre a queste qualità ci sono anche difficoltà di cui non si parla come i cali di fiducia in se stessi o il gestire bene il proprio tempo

Per quanto mi riguarda, mi piacerebbe studiare all’Università di Tilburg per assimilare quanta più conoscenza possibile. Sono consapevole del fatto che il futuro è nelle mie mani e che devo lavorare sodo per ottenerlo. Penso anche che la mia vita universitaria sarà un’esperienza positiva che aiuterà a capirmi. Mi sento pronta a sfidarmi di più, costringendomi ad essere creativa per raggiungere un risultato positivo e sono entusiasta di entrare in questa nuova parte emozionante della mia vita.

Secondo me, oggigiorno l’unico modo per le persone di avere successo nella vita è per loro di avere una mente aperta e di essere disposte ad abbracciare i cambiamenti; altrimenti, la maggior parte probabilmente rimarrà bloccata in un posto senza avanzare molto nella vita.

Credo fermamente nell’idea che i sogni diventino realtà e sono più che disposta a fare il massimo per realizzarli. Vorrei infine ringraziare il giornalista Antonio Rubino per i consigli utilizzati nell’intervista.

Giorgia Palmisano