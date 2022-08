Una signora dolorante su un marciapiede in Via D’Annunzio a Martina Franca vicino alla porta dell’Ufficio Recapito. La poveretta è scivolata sul marciapiede che diverse volte hanno tentato di riparare in maniera grossolana ed inefficace. In quel preciso momento ci siamo trovati noi ed abbiamo tentato di alzarla ma, sia la gamba che il braccio, rendevano impossibile aiutarla. E’ uscita una impiegata dall’ufficio recapito delle poste che ha dichiarato: “Non è la prima volta che ciò accade, ma sembra non importare a nessuno e la gente continua a cadere”. La signora è stata trasportata in ospedale.

Le strade colabrodo sono tante a Martina Franca. Il Comune soccombe nei processi il più delle volte, pagando fior di quattrini agli avvocati per le spese legali. Alcuni di questi promuovono la loro attività, proprio per i processi verso le Pubbliche Amministrazioni e ne fanno una fonte di ricchezza. Qualcuno di loro è addirittura in Consiglio Comunale. Si spendono migliaia e migliaia di euro con i quali si potrebbero rifare i marciapiedi in tutta la città in quanto, il problema, non riguarda solo quella strada, ma gran parte della città. I lavori vengono fatti e rifatti più volte. Le strade diventano come un colabrodo, anche perchè non c’è nessuno che certifica che i lavori siano stati fatti a regola d’arte e, addirittura, in quelli più importanti il direttore dei lavori (spesso del Comune) lo si conosce solo per nome sui cartelli in prossimità degli stessi.

Però, in questi casi si usa dire sempre: meno male come è andata. Poteva andare peggio”